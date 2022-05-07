الرياض 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسقدم رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بول إيريك جائزة أفضل اتحاد بالعالم للريشة الطائرة في فرع المشاركة لرئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة 2022م الذي أقيم في العاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة 196 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة .و تضمن الاجتماع حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في عدة فروع هي: جائزة تأثير برامج الاتحاد الدولي، وجائزة المشاركة ، وجائزة الترويج الرياضي، وجائزة التفاعل والانخراط مع الجماهير، وجاءت مشاركة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالمسابقة في فرع المشاركات من خلال 9 مشاريع متميزة تفوق من خلالها على مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة في لعبة الريشة الطائرة المشاركة بالمسابقة في مشاريعها المختلفة، والمشاريع هي: مشروع تدريب المدربين الوطنيين وتدريب الحكام الوطنيين ومشروع البطولات المحلية ومشروع تفعيل اللعبة بالأندية المحلية والريشة الطائرة في الهواء الطلق وأيضاً مشروع المعسكرات التدريبية للمنتخب السعودي للريشة الطائرة ومشروع المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي ومشروع التعاون مع اللجنة السعودية الأولمبية والبارالمبية والتعاون مع الأولمبياد الخاص السعودي.وجاءت الجائزة تثميناً للجهود التي بذلها الاتحاد بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التي أثمرت بتحقيق منجزات متميزة في نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة في المملكة العربية السعودية.// انتهى //18:57ت م0042