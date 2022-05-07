أبوظبي 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غرب العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد بعثة حفظ السلام من جمهورية بوروندي .وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .// انتهى //18:57ت م0043