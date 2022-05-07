باماكو 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022م واسأعلن الجيش المالي عن القضاء على 56 مسلحا واعتقال 16 آخرين، خلال عدة هجمات عسكرية ضد قواعد للجماعات المسلحة في شمال وغرب ووسط البلاد.وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان اليوم : إن الهجمات العسكرية، التي تأتي في إطار خطة "ماليكو" وعملية "كيليتيغي" نتج عنها مقتل جنديين ماليين وإصابة 10 آخرين بجروح.وأضافت أن العمليات العسكرية التي تركزت في مناطق العديد من مناطق البلاد على تدمير شاحنة ومركبة مزودة بمدفع رشاش ومصادرة أسلحة وذخائر مختلفة إلى جانب إطلاق سراح رهينة مدني.// انتهى //19:06ت م0044