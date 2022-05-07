القاهرة ٠٦ شوال 1443 هـ الموافق ٠٧ مايو 2022 م واسأعربت مصر عن بالغ القلق إزاء اعتزام السُلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير آلاف الفلسطينيين من قاطني تلك القرى.وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم، رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.وشددت على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، منوّهة إلى أن الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر، ويسهم في تغذية دائرة العنف، كما يقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.// انتهى //19:17ت م0045