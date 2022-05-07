تبوك 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022م واسانطلقت بمحافظة ضباء أمس فعاليات مهرجان " موج وزهر " الربيعي في نسخته الخامسة تحت شعار ( بدينا ومكملين ) ، ويستمر أسبوعين ،ويضم المهرجان العديد من الفقرات التي تتناسب مع أذواق مختلف شرائح المجتمع ، ويعدّ " موج وزهر " من أهم المهرجانات على مستوى منطقة تبوك ، حيث تم هذا العام تجسيد السيفين والنخلة و شعار التأسيس على أرضية المهرجان بالزهور ومغطيات التربة ، كما يضم فقرات فنية واجتماعية ، ومسرحا للطفل وأركانا للأسر المنتجة .// انتهى //19:50ت م0047