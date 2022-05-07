ثقافي / انطلاق فعاليات مهرجانها ضباء " موج وزهر " في نسخته الثامنة
السبت 1443/10/6 هـ الموافق 2022/05/07 م واس
تبوك 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022م واس
انطلقت بمحافظة ضباء أمس فعاليات مهرجان " موج وزهر " الربيعي في نسخته الخامسة تحت شعار ( بدينا ومكملين ) ، ويستمر أسبوعين ،
ويضم المهرجان العديد من الفقرات التي تتناسب مع أذواق مختلف شرائح المجتمع ، ويعدّ " موج وزهر " من أهم المهرجانات على مستوى منطقة تبوك ، حيث تم هذا العام تجسيد السيفين والنخلة و شعار التأسيس على أرضية المهرجان بالزهور ومغطيات التربة ، كما يضم فقرات فنية واجتماعية ، ومسرحا للطفل وأركانا للأسر المنتجة .
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19:50ت م
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