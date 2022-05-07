القاهرة 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسأحبطت القوات المسلحة المصرية هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل 11 عسكرياً وإصابة آخرين.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان اليوم أن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت نقطة رفع مياه شرق القناة، وجرى الاشتباك والتصدي لها، مما أسفر عن مقتل ضابط وعشرة مجنّدين، وإصابة خمسة أفراد، مشيراً إلى أنه تجري مطاردة تلك العناصر ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.//انتهى//20:18ت م0048