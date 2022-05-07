إسلام آباد 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.وأضاف خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة القائم بأعمال البعثة الأوروبية لدى باكستان توماس سيلر، أن حكومته ترغب في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين باكستان والاتحاد الأوروبي.ودعا شهباز شريف إلى أهمية التبادلات الدورية رفيعة المستوى بين الجانبين؛لتعميق التعاون الثنائي، وتعزيز التعاون المتبادل في قضايا السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن باكستان تثمِّن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.//انتهى//20:34ت م0049