كينشاسا 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالة وفاة ثالثة بالإيبولا شمال غربي الكونغو الديمقراطية، منذ ظهور الوباء في أبريل الماضي.وقالت المنظمة في بيان لها:إن العاملين في قطاع الصحة بدؤوا إعطاء اللقاحات الواقية من الإيبولا الأسبوع الماضي، وتم تطعيم أكثر من 350 شخصاً، من بينهم أكثر من 250 خالطوا المرضى.وشهدت الكونغو 13 موجة تفشٍّ للإيبولا، بما في ذلك موجة استمرت من عام 2018 إلى عام 2020م في الشرق وأودت بحياة ما يقرب من 2300 مصاب، وهو ثاني أعلى عدد وفيات بالمرض مسجل على الإطلاق.//انتهى//20:34ت م0050