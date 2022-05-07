عمّان 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسبدأت في عمّان اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتنسيق الهندسي من أجل الاستدامة والمرونة، بمشاركة باحثين من المملكة، وعدد من الدول العربية والأجنبية.ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عدداً من القضايا الهندسية في مجال الاستدامة والمرونة، وإستراتيجيات تصميم المنتج، والتغيرات المناخية، وإدارة المخاطر، والاستدامة من المنظور الصحي، وإدارة الطرق،إلى جانب موضوعات هندسية في مجالات الموائع، والزلازل، والنقل والنقل الكهربائي، وأثر الحرائق على المنشآت.وتُعقد على هامش المؤتمر ورشُ عمل حول إعادة تأهيل الآثار والمباني التاريخية، وأنظمة الطاقة والطاقة المستجدة المستدامة، والتكنولوجيا الخضراء للهندسة المدنية والطيران، والمفاعلات المتقدمة وسلامتها، وإدارة المخلفات الصناعية بهندسة مواد الإنشاء، وهندسة المواصلات وإدارة الطرق، وإعادة تأهيل المباني التاريخية،وتأثير الرياح،وتوليد الطاقة،والواجهات الزجاجية في المباني.//انتهى//20:38ت م0051