عمّان 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول على تضامن بلاده ووقوفها المطلق مع مصر ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف،مُعرباً عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//20:49ت م0052