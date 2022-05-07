إسلام آباد 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسأرسلت باكستان اليوم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن طائرة شحن جوي من طراز "سي ـ 130" توجهت إلى أفغانستان وعلى متنها كمية من المواد الغذائية والأدوية، مشيرةً إلى أن باكستان بادرت بإرسال المساعدات الإغاثية إلى أفغانستان بتوجيه من رئيس الوزراء شهباز شريف؛لدعم ومساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت العصيب.وجدَّدت الخارجية الباكستانية دعوتها المجتمع الدولي إلى أداء دوره في توفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان.//انتهى//21:02ت م0055