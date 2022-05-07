القاهرة 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق قناة السويس، الذي أسفر عن مقتل ضابط وعشرة مجندين،وإصابة خمسة أفراد آخرين.وأكد العسومي - في بيان له اليوم- تضامن البرلمان العربي مع مصر فيما تتخذه من إجراءات؛حفاظاً على أمنها واستقرارها، مشدداً على رفضه هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لمصر حكومةً وشعباً في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ- أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.//انتهى//21:18ت م0056