الدوحة 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة لرفع المياه بشرق قناة السويس بمصر، وأدى إلى مقتل 11عسكرياً،بينهم ضابط،وإصابة خمسة آخرين.وجدَّدت وزارة الخارجية القطرية-في بيان اليوم-موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.وعبَّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا،ولحكومة وشعب مصر،وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.//انتهى//21:20ت م0057