سياسي / قطر تدينُ بشدة هجوماً في مصر
السبت 1443/10/6 هـ الموافق 2022/05/07 م واس
الدوحة 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واس
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف محطة لرفع المياه بشرق قناة السويس بمصر، وأدى إلى مقتل 11عسكرياً،بينهم ضابط،وإصابة خمسة آخرين.
وجدَّدت وزارة الخارجية القطرية-في بيان اليوم-موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبَّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا،ولحكومة وشعب مصر،وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
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21:20ت م
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