الرياض 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (60) مخالفًا لنظام البيئة، (48) مواطنًا و (11) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1280) متنًا من الإبل و(1611) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:28ت م0059