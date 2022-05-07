الرس 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسسقط الفيحاء في فخ الهزيمة (3-1)، أمام الحزم، في مباراة جمعت بينهما اليوم على ملعب الأخير، ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ونجح الحزم في التقدم سريعًا على حساب الفيحاء، في الدقيقة 17، عن طريق النجم ذعار العتيبي، واستطاع الفيحاء، تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 45+1، بواسطة النجم ألكسندر ترايكوفسكي.وفي الشوط الثاني، كشَّر الحزم عن أنيابه، ناجحًا في إضافة هدفين في الدقيقتين 59 و90+6، بتوقيع كل من نوفل الزرهوني ولوكا ستويانوفيتيش.وبهذه النتيجة يزيد الحزم رصيده النقطي 3 نقاط ليصبح لديه 17 نفطة، لا تكفيه للهروب من قاع الترتيب حتى الآن، فيما بقي الفيحاء على نقاطه الـ 33 في المركز السادس.// انتهى //21:48ت م0062