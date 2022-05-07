موسكو 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واسلقي نحو عشرة أشخاص مصرعهم في حرائق عدة؛تؤججها رياح عاتية في سيبيريا الشرقية حيث أحرقت مئات المباني.ففي منطقة كراسنويارسك طالت الحرائق نحو 450 منزلاً،وتسببت بوفاة خمسة أشخاص على الأقل، بحسب ما أكدت السلطات المحلية. وهناك 17 مصاباً على الأقل، بينهم عشرة نقلوا إلى المستشفيات. وأُعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.أما إقليم كيميروفو، فقد عثر على ثلاثة مُتوفَّين في منزل محترق وتم فتح تحقيق جنائي. وفي منطقة أومسك عُثر على مُتوفيين (2) وثمانية جرحى.وأكدت وزارة حالات الطوارئ في منطقة كراسنويارسك أن إخماد الحرائق معقّد بسبب الأحوال الجوية مع رياح عاتية تسرّع انتشار النيران وتمنع إخمادها.وبسبب الرياح، تتم مكافحة النيران من الأرض، من دون اللجوء إلى الطيران.وعقد حاكم المنطقة ألكسندر أوس اجتماعاً طارئاً. وأشار في بيان إلى أن الحرائق نجمت عن رياح وصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 40 متراً في الثانية بينما كانت السرعة المتوقعة 25 متراً في الثانية.وأوضح أنّ الرياح تسبّبت بـ"سقوط أشجار وتداخل خطوط كهربائية وسقوطها؛مما أدى إلى اندلاع حرائق في الوقت نفسه في عدة مناطق من أراضي كراسنويارسك.//انتهى//21:57ت م0065