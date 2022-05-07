لندن 6 شوال 1443 هـ الموافق 7 مايو 2022 م واستعادل فريقا تشيلسي وولفرهامبتون وندرس بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذه النتيجة يقترب تشيلسي من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا برصيد سبع وستين نقطة في المركز الثالث، فيما يبقى وولفز في المركز الثامن برصيد خمسين نقطة.وفي مباراة أخرى، خسر فريق بيرلني أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبقى بيرلني في المركز السادس عشر برصيد أربع وثلاثين نقطة، فيما ارتفع رصيد فيلا إلى ثلاث وأربعين نقطة في المركز الحادي عشر.//انتهى//22:37ت م0069