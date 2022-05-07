الرياض 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واستأهل فريقا الخليج والصفا إلى نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد 2022م في نسخته الـ45 ، بعد تغلبهما في مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة على "الزلفي والنور" والتي أقيمت اليوم ، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضـور جماهيري مميز ملأ جنبات الصـالة.وفي المواجهة الأولى التي لم تنته في وقتها الأصـلي، تمكن الخليج من إنهاء الشوط الأول بفارق هدفين على منافسه الزلفي (14-12)، بعد شوط متكافئ بين الفريقين، وفي الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه إذ شهد سجالاً بين الطرفين لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة (27-27)، ويلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي أنهاها الخليج لصالحه بنتيجة (34-30)، حيث شهد اللقاء حصول لاعب الخليج علي آل إبراهيم على البطاقة الزرقاء ورامي المطيري لاعب الزلفي على البطاقة الحمراء بعد احتكاك اللاعبين في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الثاني، ليحجز الخليج أولى تذاكر المواجهة النهائية التي ستقام الاثنين القادم.ولم تختلف المباراة الثانية عن سابقتها، والتي جمعت بين "النور والصفا" في لقاء شهد تنافساً كبيراً، استطاع من خلاله أن ينهي النور شوط اللقاء الأول متقدماً بفارق هدف واحد (13-14) ، وفي الشوط الثـاني استطاع الصفا أن يعيد توازنه ويتقدم عند الدقيقة 14 بفارق ثلاثة أهداف (18-21) , قبل أن يتقدم النور من جديد عند الدقيقة 28 بنتيجة (26-27) وفي الثانية الأخيرة أدرك حسين الحنابي التعادل للصفا لينتهي الوقت الأصلي (27-27) ، وفي الشوطين الإضافيين، حسم الصفا الأمور بعد تألق حارسه علي الغانم لينتهي اللقاء بنتيجة (31-29) ليكون الصفا هو الطرف الثاني في المباراة النهائية.// انتهى //23:08ت م0071