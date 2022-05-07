الرياض 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واستشارك جامعة المجمعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ، والذي تنظمه وزارةُ التعليمِ خلال الفترة من 7 - 10 من شوال الجاري.وتسعى الجامعة من تلك المشاركة تقديم عدداً من النشاطات منها : التعريف بالجامعة ، وعرض أفلام تُوثِّقُ الإنجازات والمشاريع منذ تأسيس الجامعة ، كما تشارك الجامعةُ في الجناح بطلاب ممن حققوا ميداليات ذهبية، وشهادات تسجيل اختراعات في مجالات متعددة .ويستعرض الجناح آلية القبول والتسجيل ، وبرامج خدمة المجتمع ، و الدراسات العليا ، والتعريف بإمكانات الجامعة في جميع وحداتها .// انتهى //23:10ت م0073