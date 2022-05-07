حائل 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واستعادل فريقا الطائي وضيفه الرائد بهدفين مقابل هدفين ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في ختام مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهذه النتيجة لا تخدم مساعي الفريقين في الابتعاد عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.وكان الرائد قد افتتح التسجيل عن طريق أحمد الزين في الدقيقة 18 ، قبل أن يدرك الجزائري أمير سعيود التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 34، ويردفه بهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عند الدقيقة 45+3، وفي الشوط الثاني تمكن رائد الغامدي من تعادل النتيجة لصالح الرائد عند الدقيقة 75.// انتهى //23:29ت م0075