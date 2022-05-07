جدة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لإدارة تعليم جدة، بدءًا من غد.وبينت إدارة تعليم جدة، أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف الصباحي في تمام الساعة (7:00) صباحاً على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة (7:15) صباحاً، متمنيةً لجميع أبنائها الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة عوداً حميداً ومزيداً من النشاط، والهمة لاستكمال العام الدراسي.// انتهى //23:58ت م0076