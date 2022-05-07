رفحاء 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأسهمت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء خلال شهر رمضان الماضي بتقديم العديد من المساعدات، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية لمستفيديها في 8 مجالات، بتكلفة إجمالية بلغت 1,217,300 ريال.وأوضحت الجمعية أن البرامج شملت تنفيذ مشروعات تأثيث عدد من المنازل، وسداد إيجارات، والسلال الغذائية، وتوزيع وتركيب أجهزة كهربائية، ومساعدات مالية ، وتوزيع قسائم شرائية، وكراتين تمور، وإفطار صائمين، وذلك ضمن مبادرة " في شهر الخير أبشر بالخير2 " التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //00:35ت م0003