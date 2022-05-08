رفحاء 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسنفّذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط،بمنطقة الحدود الشمالية 17 برنامجاً ونشاطاً متنوعاً خلال شهر رمضان 1443هـ، تمثلت بتسيير 4 رحملات عمرة استفاد منها 198 معتمراً من الجاليات،وعمرة للشباب، وبثت 1,615 رسالة دعوية، و272 درساً وتصميماً دعوياً، ووزعت 30 مصحفاً، و931 كتيباً،وقدمت 5,591 وجبة إفطار للصائمين من جنسيات مختلفة، بمشاركة عدداً من التطوعين المعتمدين، وغيرها من البرامج.فيما قدم القسم النسائي بالجمعية 14 رسالة دعوية و سيّر 3 رحملات عمرة للعائلات أستفاد منها 150معتمراً،وبث 37 مقطعاً وتصميماً دعوياً.// انتهى //02:02ت م0005