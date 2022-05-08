القاهرة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة الهجوم الارهابي الذي وقع يوم أمس على إحدى نقاط محطة مياه غرب سيناء.وأكد أبو الغيط - في بيان له اليوم - مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الارهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.// انتهى //02:02ت م0006