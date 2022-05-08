الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي بغرب سيناءسفير المملكة لدى طاجكستان يحضر تدشين هدية مشروع العيادات الطبية المتنقلة«الصناعة» تستعرض فرص الاستثمار التعديني في المملكةنصف مليون طالب وطالبة بالشرقية يعودون لمقاعد الدراسةالوثلان نائباً لرئيس الاتحاد العربي للدراجات للفترة 2022 - 2024طلاب وطالبات المدارس والجامعات يعودون لمقاعد الدراسة.. غداً"تقويم التعليم" تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليمتركيب 10 لوحات على مداخل مكة للترحيب بقاصدي المسجد الحراموركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (تجربة التعليم السعودية) : تبدو تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا منذ ظهورها الأول في مارس 2020 وإلى اليوم ملهمة للكثير من المنظمات العالمية والدول، بما فيها الدول الكبرى، التي أبدت اندهاشها من تعامل الحكومة السريع والمثالي والمدروس مع الجائحة في جميع مراحلها وتحولاتها، إلى أن نجحت في تجاوز المحطات الصعبة فيها، ومرت بالبلاد والعباد إلى بر الأمان.وأضافت : وبرزت الجهود السعودية في مواجهة الجائحة في قطاع التعليم، عندما شددت المملكة على أن صحة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والطواقم الإدارية خط أحمر، لا يمكن المخاطرة به، فقررت على وجه السرعة - آنذاك - إغلاق المدارس والجامعات حفاظاً على حياة الجميع، وأسست لمنظومة تعليمية افتراضية متكاملة، من خلال منصات إلكترونية، نجحت في تسيير العملية التعليمية بشكل سلس ومتقن، في تجربة ثرية أشادت بها المنظمات الدولية، وأكدت أن المملكة نجحت وبامتياز فيما فشلت فيه دول أخرى تدعي التقدم والازدهار.وأوضحت : ستكون تجربة المملكة في تسيير العملية التعليمية محط أنظار 108 جهات محلية، و145 جهة دولية، ستشارك في "المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم" الذي تنظمه وزارة التعليم اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ بهدف استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة، ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته، وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.وأختتمت : إقامة "المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم" في الرياض، يعكس مكانة المملكة، وما وصلت إليه من تقدم في تطوير قطاع التعليم، ويؤكد أن تجربتها في التعامل مع جائحة كورونا كانت استثنائية وفريدة، ومن هنا سيركز المؤتمر على التجربة السعودية في كيفية التعامل المثالي مع تحديات الأوبئة؛ لضمان استدامة العملية التعليمية، كما سيتطرق إلى محاور متعلقة بمواجهة تحديات جائحة كورونا، والأوبئة التي قد تنتشر في المستقبل، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى متطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية، وهذه الجوانب وغيرها تميزت فيها المملكة أثناء تعاملها مع الجائحة، وبالتالي تستحق التجربة السعودية أن تكون أنموذجاً ومثالاً يُحتذى به في العالم، في رسم الخطط والبرامج لمواجهة أي تحديات مستقبلية.وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (إنسانية راسخة) : الأبعاد الإنسانية ركيزة أساسية دائمة الحضور في نهج المملكة وسياستها الداعمة لسبل الاستقرار والسلام ، فإلى جانب جهودها الانسانية والإغاثية تجاه الكثير من دول العالم ، يمثل اليمن الشقيق أولوية عالية في جهود المملكة وسياستها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار ، ودعم الجهود الأممية لاحلال السلم والاستقرار.وأضافت : فقد جاء إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً في إطار المبادرة الإنسانية السعودية التي قوبلت بترحيب واسع عربيا واقليميا ودوليا ، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة دعم التنمية والاعمار في استجابة مخلصة يشهد بها العالم ، امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة الداعمة لجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية ، في نموذج رائع لمصداقية المواقف والبذل الانساني دون تصنيفات سياسية أو عرقية أو طائفية.وأختتمت : إن إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين يعكس رسوخ هذه المنطلقات في مواقف المملكة وانسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني ، وهو ما أكده تحالف دعم الشرعية بأن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية خالصة.// انتهى //06:00ت م0008