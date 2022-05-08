إسلام آباد 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وإرسال باكستان الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان.واهتمت بعزم الحكومة الباكستانية على بدء مرحلة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم اقتصادي تمكنها من معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وتناولت صحف الأحد أنباء انهيار جسر رئيسي في شمال باكستان جراء سيل ناجم عن انصهار المسطحات الجليدية بسبب موجة الحرة القائظ التي تعد الأقوى منذ عقود.وعرجت صحف إسلام آباد إلى تطورات الوضع الأمني في أفغانستان المجاورة، وسقوط عدد من الضحايا جراء حرائق عدة تؤججها رياح عاتية في منطقة في سيبيريا الشرقية، وسقوط أكثر من عشرين قتيلاً إثر انفجار عنيف وقع في فندق بكوبا.// انتهى //06:39ت م0010