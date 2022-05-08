عام / بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية
الأحد 1443/10/7 هـ الموافق 2022/05/08 م واس
جدة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.
// انتهى //
09:02ت م
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