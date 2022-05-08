جدة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.// انتهى //09:02ت م0011