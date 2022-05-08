رام الله 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، مشيرةً إلى إصابة ثلاثة شبان واعتقال آخر في بلدة السيلة الحارثية.وأولت الصحف اهتمامًا بتحذيرات جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.ونشرت صحف الأحد إدانة الرئاسة الفلسطينية، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة إرهابية شرق قناة السويس، وذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري.وتحدثت عن ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان، عادةً ذلك غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.ولفتت النظر إلى ما أعربت عنه الخارجية المصرية، عن قلقها من اعتزام إسرائيل هدم عدد من القرى الفلسطينية في مسافر يطا، وما سيتتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من مواطني تلك القرى.وألقت الصحف الفلسطينية الضوء على دعوة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة.// انتهى //09:19ت م0014