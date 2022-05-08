تونس 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إدانة تونس الاستهداف الإرهابي الجبان لإحدى محطات رفع المياه غرب سيناء المصرية وأسفر عن مقتل عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية، معربة عن تضامنها التام مع مصر في محاربتها للإرهاب.ونقلت الصحف كلمة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بمناسبة احتفاء تونس باليوم العالمي للشغل التي قالت فيها: إن حكومتها نجحت في الإيفاء بالتزامات تونس الداخلية والخارجية على الرغم من الصعوباتالكبرى التي وجدتها منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها.ورصدت مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، تبدأ من 14 مايو الجاري.ونشرت صحف تونس البيان الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعرب فيه عن قلقه العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا، مؤيّدًا جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي .// انتهى //09:26ت م0016