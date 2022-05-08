القاهرة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إحباط القوات المسلحة المصرية هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، فيما أسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل 11 عسكرياً وإصابة آخرين.وسلطت في الإطار ذاته الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.ونوهت صحف الأحد إلى متابعة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي بمنطقتي توشكى في جنوب الوادي والدلتا الجديدة بالضبعة، بالإضافة إلى محافظتي بني سويف والمنيا.وتناقلت إعراب مصر عن قلقها إزاء اعتزام السُلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، وتأكيد رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتحدثت صحف القاهرة عن التحركات السياسية المستمرة في ليبيا في محاولة لحل أزمة الصراع على السلطة بين حكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة.// انتهى //10:03ت م0018