سكاكا 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال بالإمارة اليوم خلال حفل المعايدة الوكلاء ومديري الإدارات والعديد من الموظفين.وتبادل سمو أمير المنطقة التهاني بعيد الفطر المبارك مع منسوبي الإمارة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز أواصر الود والأخوة بين منسوبي الإمارة .وأكد سموه أهمية التميز والتطوير المستمر للأداء في مختلف الإدارات بالإمارة.//انتهى//11:01ت م0020