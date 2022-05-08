مكة المكرمة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء في جمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من منسوبي القوات المسلحة.وأكّد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيد مصر إلا عزيمة وقوة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.وشدّد معاليه، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ولمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //11:18ت م0021