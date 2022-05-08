عدن 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسقدم مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن خدماته الطبية والتغذية لـ122.621 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022 م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث بلغت الخدمات المقدمة من خلال المشروع 243.813 خدمة، فيما شكلت نسبة الذكور من المستفيدين 35.4%، وشكلت نسبة الإناث 64.6%.يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمراضع، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.// انتهى //11:27ت م0025