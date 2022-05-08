عرعر 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، وكلاء ومنسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع باليمن والخير وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-.ووجه سموه الجميع بأهمية العمل الجاد والمخلص لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتحمل المسؤولية بأمانة وإتقان وإخلاص، والعمل مع مختلف فروع القطاعات الحكومية بالمنطقة والمنشآت الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح التعاون والتكامل والتنسيق لتنمية المنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:58ت م0040