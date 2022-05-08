الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستعقد منظمة السياحة العالمية يوم غدٍ ورشة عمل "قائدات المستقبل في القطاع السياحي" في مدينتي عمان والبتراء بالمملكة الأردنية الهاشمية ،وتستمر يومين بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار مشروع Centre Stage.وأوضحت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بسمة بنت عبدالعزيز الميمان، أن الورشة تعد أولى الورش الحضورية التي يتم تنظيمها في إطار مشروع Centre Stage لتكون منطقة الشرق الأوسط وتحديداً المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى الدول المؤسسة للمنظمة ونقطة انطلاق للمشروع وبداية لمراحل أخرى في أقاليم أخرى حول العالم، لتكون تجربة المرأة الأردنية نموذجاً ومقياساً دولياً وقصة نجاح ملهمة لتمكين المرأة في القطاع السياحي.وبينت أنه خلال هذه الورشة سيتعرف المشاركون والمشاركات على السبل التي من شأنها تسهيل وصول المرأة الأردنية إلى سوق العمل السياحية وريادة الأعمال ومنحها المزيد من الثقة والأدوات التي تمكنها من العمل في هذا المجال مع تغيير النظرة المجتمعية السائدة عن هذا القطاع الاقتصادي المهم وإبراز دوره كأداة إنمائية فاعلة توفر فرصاً لمشاركة المرأة في القوى العاملة.وأفادت أن الورشة ستتناول عدداً من الموضوعات من أبرزها: حقوق المرأة العاملة في القطاع السياحي، والتقدم في الأردن نحو المساواة بين الجنسين، وكيفية استبقاء الموظفات في السياحة، وقصص ملهمة من قادة السياحة الحاليين في الأردن، ومهارات خلق العلاقات المهنية والتحالفات.// انتهى //12:59ت م0041