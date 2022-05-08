جدة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مديري الجهات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.وخلال الاستقبال هنأهم أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.من جهتهم، قدّم مديرو القطاعات الحكومية وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة، التهنئة لسمو الأمير خالد الفيصل بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، كما باركوا لسموه نجاح الخطط التنفيذية لشهر رمضان المبارك عام 1443هـ، التي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة.// انتهى //13:01ت م0042