سياسي / تونس تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر
الأحد 1443/10/7 هـ الموافق 2022/05/08 م واس
تونس 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واس
أدانت تونس الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية -في بيان اليوم- تضامن تونس مع مصر في محاربتها للإرهاب، مقدمة التعازي لأهالي الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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