تونس 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأدانت تونس الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية.وأكدت وزارة الخارجية التونسية -في بيان اليوم- تضامن تونس مع مصر في محاربتها للإرهاب، مقدمة التعازي لأهالي الضحايا وذويهم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //13:03ت م0043