الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم حفل معايدة في مقر الوزراة في الرياض بحضور معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وعدد من الموظفين.وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //13:06ت م0044