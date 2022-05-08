الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسهنأ معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، منسوبي الديوان وفروعه في مختلف مناطق المملكة بعيد الفطر، وذلك خلال حفل المعايدة الذي أقامه الديوان لمنسوبيه اليوم في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود بالمقر الرئيس للديوان في مدينة الرياض، وشارك فيه المسؤولون والمديرون والموظفون.ورفع معالي رئيس الديوان في كلمة بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -, داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.كما قدّم الدكتور العنقري شكره لجميع منسوبي الديوان على ما بذلوه من جهود أثناء تنفيذ الخطط التشغيلية، متطلعاً إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، سائلاً المولى أن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بموفور الصحة والسلامة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //13:14ت م0046