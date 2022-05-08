جدة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف المُعين حديثاً.وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ الطائف بالثقة الملكية, سائلاً الله التوفيق في مهام عمله، مؤكداً سموه ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.من جهته عبّر سمو الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه التي سيكون لها - بإذن الله - دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.// انتهى //13:14ت م0047