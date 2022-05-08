الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ومنسوبي الغرفة الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سمو أمير المنطقة التهنئة, معربًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //13:20ت م0049