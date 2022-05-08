مكة المكرمة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسقامت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلة في إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بأعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري أن صيانة ثوب الكعبة المشرفة من المهام التي يقوم بها المجمع خلال العام وعلى مدار (٢٤ )ساعة - ولله الحمد - حيث يتم شد القماش من جميع الجوانب الأربعة بواسطة الفريق الفني.وبين أن هذه الأعمال تتم مجدولة وفق خطط فنية محكمة من قبل الفريق المعني المختص , ويأتي ذلك بمتابعة من المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي.// انتهى //13:20ت م0050