الرياض 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ أحمد بن محمد آل عتيق, وعضو مجلس إدارة جمعية "إنسان" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة, معربًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //13:21ت م0051