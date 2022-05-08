الكويت 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 3ر52 نقطة ليبلغ مستوى 68ر8407 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 62ر0%.وجرى تداول 8ر248 مليون سهم عبر 12326 صفقة نقدية بقيمة 8ر65 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر43 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 35ر6420 نقطة بـ 68ر0% جراء تداول 155 مليون سهم نفذت عبر 5939 صفقة نقدية بقيمة 6ر22 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر56 نقطة ليسجل 7ر9365 نقطة بنسبة 6ر0% من خلال تداول 8ر93 مليون سهم نتيجة تنفيذ 6387 صفقة بقيمة 19ر43 مليون دينار.// انتهى //13:22ت م0052