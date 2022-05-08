سياسي / الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه بمصر
الأحد 1443/10/7 هـ الموافق 2022/05/08 م واس
الجزائر 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واس
أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه بقناة السويس في مصر، و أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات في صفوف القوات المسلحة المصرية.
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها عن تضامنها التام مع مصر حكومة وشعباً ودعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الإرهاب، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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13:25ت م
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