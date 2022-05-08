الجزائر 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه بقناة السويس في مصر، و أسفر عن العديد من الوفيات والإصابات في صفوف القوات المسلحة المصرية.وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها عن تضامنها التام مع مصر حكومة وشعباً ودعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الإرهاب، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //13:25ت م0053