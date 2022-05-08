جدة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي، مخططات قوة الاحتلال الإسرائيلية، بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل، مؤكدة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.ودعت المنظمة، المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام ، قوة الاحتلال الإسرائيلية، وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.// انتهى //13:26ت م0054