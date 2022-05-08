جيزان 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واس 3استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم, فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن بشير معافا، وعدداً من أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ, الذين هنأوا سموه بعيد الفطر المبارك.وأعرب سموّ الأمير محمد بن عبدالعزيز عن شكره لهم على مشاعرهم، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على الجميع بالخير والأمن والبركات.// انتهى //14:22ت م0063