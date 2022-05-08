نجران 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي تحت عنوان "كن إنساناً لطيفاً"، بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن علي العسيري وعدد من منسوبي الفرع.واطلع سموه على البرامج والأنشطة التي يقدمها الفرع في هذه المناسبة التي تهدف إلى إبراز الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ورجالها وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة، منها نشر ثقافة التوعية الإسعافية عبر نشر النصائح والإرشادات من خلال إقامة عدد من أركان التوعية في المعرض المُعدّ.ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافةً إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.من جانبه أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران أن الاحتفاء سيضم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإسعافي، مبيناً أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، مشيراً إلى إقامة معرض مصاحب لهذه الفعالية يضم عددًا من الأركان التوعوية والتدريبية، كما سيتم عرض عربات خاصة بالهلال الأحمر مجهزة بكافة المستلزمات الإسعافية والطبية.// انتهى //14:22ت م0064