مقديشو 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واسقضت وحدات من القوات المسلحة الصومالية على قيادي من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في عملية عسكرية في شرقي محافظة غلغدود بمحافظة غلمدغ الإقليمية.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن عملية القضاء على القيادي الذي كان مسؤول الحركة الإرهابية في مناطق شرق إقليم غلغدود، قد جرت في منطقة شرفلي.مما يذكر أن قوات الجيش الصومالي تواصل حملة للقضاء على شوكة فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في أماكن مختلفة من البلاد.// انتهى //14:31ت م0067