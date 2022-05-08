المدينة المنورة 07 شوال 1443 هـ الموافق 08 مايو 2022 م واستُشارك جامعة طيبة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ICEE 2022، الذي انطلقت أعماله اليوم، ويستمر أربعة أيام بتنظيم وزارة التعليم تحت عنوان "التعليم في مواجهة الأزمات الفرص والتحديات"، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتشارك في أعماله 253 جهة تعليمية محلية وعالمية.ويتضمن جناح جامعة طيبة المشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم 2022 عدداً من المحاور أبرزها: "البرامج الدراسية والمنح الطلابية، الدراسات العليا والبحث العلمي، الابتكار والاستثمار، التحول البرامجي وخدمة المجتمع" إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود مع الجهات الأكاديمية والتعليمية والبحثية وذلك سعياً لتحقيق التميز في جميع المجالات.وتُشارك جامعة طيبة بثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "إستراتيجية التحول لنظام الجامعات الجديد"، والثانية بعنوان "مهارات المستقبل من واقع الأنشطة الافتراضية في جامعة طيبة"، والثالثة بعنوان "الخطة الإستراتيجية البحثية لمواجهة جائحة كورونا".يذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة 23 دولة، 262 جهة مشاركة، منها 110 جهات محليَّة، و152 جهة دوليَّة، ويبلغ عدد جلسات المؤتمر 11 جلسة و131 ورشة عمل. كما يشهد المؤتمر توقيع أكثر من 72 اتفاقيَّة دوليَّة ومحليَّة.// انتهى //14:44ت م0070